УСПП, УАК і УЗА проти монополізації експорту зерна

Український союз промисловців і підприємців (УСПП), Українська аграрна конфедерація (УАК) і Українська зернова асоціація (УЗА) звернулися сьогодні до уряду України з відкритим зверненням, в якому закликають не допустити монополізації експорту зерна з України.

Текст цього звернення має в своєму розпорядженні УНІАН.

У зверненні сказано, що ухвалення проектів законів України № 8053 «Про внесення змін до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» (щодо особливостей здійснення експорту об`єктів державного цінового регулювання) і №8163 «Про внесення змін до Закону України «Про зерно і ринок зерна в Україні» (щодо експорту зерна за зовнішньоекономічними договорами (контрактами)» приведе «до монополізації ринків експорту сільгосппродукції, дискримінації суб`єктів господарювання – провідних експортерів, які є значними інвесторами в створення в Україні сучасної аграрної логістики і переробки, шляхом нав`язування їм виконання непритаманних функцій та обов`язків, чого немає в цивілізованій світовій практиці».

На думку експертів вищевказаних організацій, монополізація аграрних ринків, усунення конкуренції при закупівлях, особливо зерна на внутрішньому ринку України для його подальшого експорту, приведе до катастрофічних втрат доходів товаровиробників і, як наслідок, до деградації аграрного сектору економіки України.

«УСПП, УАК, УЗА категорично проти руйнування ринкових принципів, непрозорого адміністрування управлінських процесів, монополізації в аграрному секторі економіки України, котрі несе прийняття вказаних законопроектів», – йдеться у зверненні.

Також наголошується, що постановою Кабміну №1254 від 13 грудня 2010 року «Деякі питання укладання і реєстрації зовнішньоекономічних контрактів» фактично запроваджена монополія державної Аграрної біржі на здійснення діяльності з укладання і реєстрації зовнішньоекономічних контрактів на основні види сільгосппродукції.

У зверненні вказані асоціації пропонують Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ «вимагати від посадовців України неухильного дотримання в їх діяльності положень і вимог Програми економічних реформ України на 2010-2014 рр. щодо сільського господарства, зокрема щодо необхідності оголошення від імені держави відмови від адміністративного, силового втручання в ціноутворення і реалізацію, зокрема експорту, сільськогосподарської продукції».

Також вони просять голову Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА ініціювати проведення в квітні 2011 року парламентських слухань щодо ситуації на ринку зерна і перспектив його розвитку при широкій участі громадських професійних організацій АПК, представників аграрного бізнесу, інвесторів і міжнародних інституцій.

Крім того, УСПП, УАК, УЗА просять прем`єр-міністра України Миколу АЗАРОВА переглянути постанову Кабміну №1254 від 13 грудня 2010 р. «Деякі питання укладення і реєстрації зовнішньоекономічних контрактів», вилучивши з неї положення, які встановили монополію державної Аграрної біржі на здійснення діяльності з укладення і реєстрації зовнішньоекономічних контрактів на основні види сільгосппродукції і щодо надання нею права іншим товарним біржам здійснювати таку діяльність.

Також автори звернення просять уряд налагодити тісніший зворотний зв`язок з парламентськими комітетами для недопущення ініціювання і прийняття поза увагою уряду законопроектів, які суперечать положенням і вимогам Програми економічних реформ України на 2010-2014 рр. Президента України В.ЯНУКОВИЧА щодо сільського господарства і можуть завдати значних економічних збитків державі.

Крім того, вказані організації просять відновити роботу при Кабміні Координаційної ради з аграрних питань за участю громадських організацій сфери АПК.