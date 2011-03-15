Губернатор не бачить проблем із Формулою-1 на Київському водосховищі

Для організації та проведення у липні цього року на Київському водосховищі етапу чемпіонату світу з водно-моторної «Формули-1» необхідно залучити 60-80 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам у м. Вишгород Київської області повідомив голова Київської ОДА Анатолій ПРИСЯЖНЮК.

«Кошти великі, але бюджетні кошти ми залучати не будемо. Це будуть спонсори і меценати», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.

За його словами, етап чемпіонату запланований на 30-31 липня, що співпадає із днем міста Вишгород. Для зручностей спортсменів, команд, гостей чемпіонату у Вишгороді буде оновлено інфраструктуру. Зокрема, необхідно привести до європейських стандартів роботу міської лікарні, переобладнати набережну та дорогу, що з’єднує Київ з Вишгородом, продовжити залізничну колію на 2,5 км, додатково розробити транспортні схеми доставки людей на чемпіонат, очистити три озера на території міста.

Крім того, за словами А.ПРИСЯЖНЮКА, щойно потеплішає, водолази обстежать та очистять акваторію водосховища, в якій відбуватимуться спортивний захід, тому що необхідно забезпечити максимальний рівень безпеки, адже швидкість спортивних катерів під час змагань сягає 240-260 км на годину.

«Ми хочемо інфраструктуру Вишгороду підготовити таким чином, щоб 5-10 років у Вишгород з цим питанням не заходити. Змагання - це лише два дні, але ми повинні зробити, щоб у місті було приємно жити і приємно приїжджати», - зазначив А.ПРИСЯЖНЮК.

Відповідаючи на питання, де розселятимуть гостей чемпіонату, губернатор зауважив, що з цим проблеми немає, оскільки у Києві достатня кількість готелів. Для розселення спортсменів та команд вже заброньовано понад 200 місць у готелях на Оболоні.

Крім того, А.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що на сьогодні 10 вітчизняних та іноземних солідних фірм виявили бажання на час змагань розмістити свої рекламні банери.

«Сьогодні роботи вже йдуть, все сплановано, проблем я не бачу», - запевнив губернатор.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня ц. р. було підписано договір про проведення 30-31 липня 2011 року в місті Вишгороді Київської області етапу чемпіонату світу з водно-моторної «Формули 1».