Податкова назвала 24 підприємства, яким ПДВ відшкодують автоматично

Державна податкова служба України (ДПСУ) визначила 24 підприємства, що мають право на автоматичне відшкодування податку на додану вартість (ПДВ). Сума заявленого до відшкодування податку становить 496,3 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив голова ДПСУ Віталій ЗАХАРЧЕНКО.

Серед підприємств, які мають право на автоматичне відшкодування ПДВ, 12 великих і 12 середніх і малих платників податків. Зокрема, до переліку підприємств потрапили ТОВ «Конструкторське бюро комутаційної апаратури» (Севастополь), ПАТ «Пілар» (Київ), держпідприємство «Артемсіль» (Донецька обл.), Донецький електрометалургійний завод, Торговий дім «Харцизький машинобудівний завод», а також держпідприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго», компанія «Інтерпайп».

За словами В.ЗАХАРЧЕНКА, останній термін зарахування на рахунки підприємств коштів - 21 березня 2011 року.

Нагадаємо, автоматичне відшкодування ПДВ передбачене Податковим кодексом, що набрав чинності 1 січня 2011 року.