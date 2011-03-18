Державного борошна вистачить на всіх, на черзі цукор і крупа

Держрезерв планує продовжити програму переробки зерна в борошно для соціального хліба до отримання нового урожаю у разі її успішної реалізації.

Про це в інтерв`ю Першому національному телеканалу сказав голова Державного агентства резерву України Олексій ЛЕЛЮК, повідомляється на сайті Кабміну.

«У разі успішної реалізації першого етапу програми переробки зерна Держрезерву в борошно для виготовлення соціального хліба, ця програма може бути пролонгована на період до нового урожаю. Держрезерв має потенційну можливість відповідно до плану освіження (запасів – УНІАН) виділити близько 140 тис. тонн зерна, після переробки якого можна одержати понад 100 тис. тонн муки», - повідомив О.ЛЕЛЮК.

Він відзначив, що у разі ефективності програми переробки зерна Держрезерву в борошно підприємствами системи резерву, планується зробити її системною і масштабнішою. «На першому етапі працюють за програмою поки що три підприємства системи резерву: Охтирській КХП, Дунаєвецький КХП і Куліндоровський КХП. У разі пролонгації програми ми зможемо завантажити всі 22 підприємства нашої системи. Їх потужності дозволяють переробляти 5 тис. тонн зерна за добу, тому є всі механізми для забезпечення регіонів України необхідною кількістю борошна для виробництва соціального хліба», - сказав О.ЛЕЛЮК.

Він зазначив, що реалізація цієї програми дозволить не лише завантажити роботою підприємства системи Держрезерву і забезпечити стабільну ціну на хліб, а й регулярно освіжати запаси зерна Держрезерву, що допоможе істотно заощадити бюджетні кошти.

За словами голови агентства, за ініціативою Держрезерву з метою зміцнення продовольчої безпеки планується цього року реалізувати державні програми «Цукор» і «Крупи». Згідно з розпорядженням прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА Держрезерв планує купити до 50 тис. тонн гречки з нового урожаю. Також Державне агентство резерву Україна планує купувати цукор з метою запобігання цукровому ажіотажу, вирівнювання балансу попиту і пропозиції на ринку.

«Уряд нас підтримує, обіцяє виділити відповідні ресурси для закупівлі продовольчих товарів, що мають соціальну значущість», - сказав О.ЛЕЛЮК.