Клюєв: у регіонах махлюють з тарифами на ЖКХ, а гроші йдуть в офшори

Перевірки роботи підприємств, які надають послуги в системі житлово-комунального господарства, засвідчили, що в окремих регіонах України відбувається штучне завищення тарифів на послуги.

Про це в коментарі УНІАН заявив перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ.

За його словами, зокрема, в Сумах за підсумками перевірок було звільнено начальника обласного управління ЖКГ, оскільки в області завищення тарифів відбувалося за рахунок завищення даних про зношеність інженерних мереж, використання застарілих норм споживання, внесення до структури тарифу рекламних і консалтингових послуг, завищення вартості оренди автотранспорту.

Як відзначив А.КЛЮЄВ, «метою реформ у ЖКГ і приведеннях тарифів до економічно обгрунтованого рівня є модернізація об`єктів галузі й підвищення якості послуг для населення».

«Ми не дамо наживатися на тарифах і паразитувати на державному й комунальному майні», - заявив А.КЛЮЄВ.

Він повідомив, що доручення перевірити обгрунтованість підвищення житлово-комунальних тарифів одержали розділи всіх обласних адміністрацій, КРУ, Держфінмоніторинг, Державна інспекція з контролю за цінами й Національна комісія регулювання електроенергетики України.

За словами першого віце-прем`єра, всі компанії, які працюють у сфері житлово-комунального господарства, мають бути перевірені.

Якщо після проведення перевірок ситуація в галузі не зміниться й кошти «продовжуватимуть виводитися в офшори і в тінь», уряд ставитиме питання про відповідальність голів обласних адміністрацій, наголосив А.КЛЮЄВ.