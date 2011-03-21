На батьківщині Ріхтера відбувся міжнародний фестиваль

У Житомирі відбувся триденний Міжнародний фестиваль майстрів мистецтв імені видатного піаніста та земляка житомирян Святослава Ріхтера.

Як передає кореспондент УНІАН, фестиваль відбувався в обласній філармонії за участю відомих майстрів мистецтв з України та Польщі.

Він започаткований у 1997 році на вшанування пам`яті видатного земляка. Фестиваль також пропагує музичне мистецтво України, а конкурс юних піаністів, що відбувається в його рамках, виявляє обдарованих дітей.

На фестивалі своє мистецтво серед інших продемонстрували Національний камерний ансамбль "Київські солісти" та симфонічний оркестр "Рівне-Прем`єр".

Прозвучали твори Генделя, Чайковського, Моцарта, Вільяма та інших композиторів.

Увазі публіки також було представлено документальний фільм про життя та творчість С. Ріхтера.

Також на честь роковин з дня народження видатного піаніста 22 березня в Житомирі відкриють меморіальну дошку в музичній школі №2, яка носить ім`я С. Ріхтера як вияв шани до великого музиканта.

Довідка УНІАН. Ім’я видатного піаніста тісно пов`язане з Україною і саме з Житомиром. Тут С.Ріхтер народився, тут провів кілька років у дитинстві, сюди майже щоліта приїздив до родичів у передвоєнні і повоєнні роки.