Литвин: фактично тіньовий ринок землі в Україні вже є

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що іноземці не повинні мати права придбання українських земель сільськогосподарського призначення.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті "Известия в Украине (№48 від 22 березня).

"Переконаний, продавати іноземцям землі сільськогосподарського призначення в жодному разі не можна. В оренду вона сьогодні й так здається. Але питання в тому, що платять за паї. Якби ми знали ринкову вартість землі, то орендна плата різко б зросла. Сьогодні ж вона занижена у кілька разів, навіть зважаючи на указ Президента про те, що потрібно віддавати 3 відсотки від вартості земельного паю. Тим більше що зараз лише близько 30 відсотків вартості оренди землі сплачується грошима. Все решта — натуроплата. А вона може нараховуватися по-різному. Можуть дати тонну зерна, оцінивши її за експортними розцінками. А можуть розплатитися, виходячи з внутрішньої ціни. Різниця, між іншим, відчутна", - сказав В.ЛИТВИН.

При цьому він вважає, що фактично тіньовий ринок землі в Україні вже є.

На думку голови парламенту потрібно чітко обумовити, як і кому власник може продавати землю і яка в цьому роль держави. За словами В.ЛИТВИНА, необхідно провести інвентаризацію землі, скласти реєстр власників, повернути "все, що незаконно прибране до рук", зробити реальну оцінку земель.

Також він висловив думку, що середня по країні вартість гектара землі — 12 тис. грн. — низька і вигідна тим, хто хоче скуповувати землю. "За цією ціною всі українські землі можна купити приблизно за 500 мільярдів доларів. Здавалося б, на перший погляд, це величезна сума, але в глобальних масштабах — ніщо. Особливо з урахуванням того, що кількість землі не збільшується. Потрібно розробити реальний механізм оцінювання землі, і не на даний момент, а на перспективу. Якщо людина знатиме, що йому належить та чи інша ділянка, і він може її продати, різко зросте капіталізація землі. У цього ринку є плюси і є мінуси. Плюси треба посилити, мінуси — прибрати", - сказав В.ЛИТВИН.

Коментуючи думку губернатора Київської області Анатолія ПРИСЯЖНЮКА, який заявив, що олігархи стали повертати ту землю, яку «нахапали» кілька років тому і яка не продалася, В.ЛИТВИН відзначив: "Я не бачу масової здачі землі. На всіх стовпах вздовж доріг на околицях Києва і області висять оголошення про продаж ділянок, і я не побачив, щоб їх познімали, а землю продали. А чому «нахапали» землі й тепер не знають, що з нею робити? Думаю, тому що у людей були очманілі гроші. Вони не знали, куди їх вкласти і вкладали в нерухомість. А з початком кризи виявилось, що складно платити навіть нинішні невеликі податки за цю землю. До того ж потрібні оборотні кошти, та й кредити треба гасити».

«До земельного питання потрібно підійти без страху, але з тверезим розрахунком і розумінням того, що земля для нас — не тільки і не стільки економічна категорія. Це більшою мірою соціальне, я б сказав, гуманітарне питання, державоутворююче. Питання ментальності та способу нашого життя. Питання майбутнього країни", - заявив голова ВР.