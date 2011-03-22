Радіоактивний пил з АЕС в Японії досяг Ісландії

Невелику кількість радіоактивних частинок, принесених, ймовірно, з аварійної АЕС "Фукусіма-1" в Японії, виявили в Ісландії, повідомляє Reuters.

"Поширення його (радіоактивному пилу) по всій північній півкулі - це питання лише (кількох) днів", - повідомив старший науковий співробітник Інституту дослідження повітря в Норвегії Андреас Штол (Andreas Stohl), утім, додавши, що загрози для здоров`я жителів Європи у зв`язку з радіацією не виникне.

Радіоактивний пил поширився з Японії в східному напрямі і перетнув Тихий океан, Північну Америку і Атлантичний океан, діставшись до Ісландії, пише РІА "Новости".

За даними агентства, кількість виявлених частинок радіоактивного пилу нікчемна мала і не становить загрози для здоров`я. Наявність в повітрі частинок радіоактивного пилу - в даному випадку, ізотопів йоду - зафіксували 15 з 65 міжнародних дозиметричних станцій Організації за Договором про повну заборону ядерних випробувань.