Севастополю радять рівнятися на Сінгапур

Завдяки упровадженню практики державно-приватного партнерства можна одержати нову ефективну схему залучення інвесторів.

Про це на засіданні Центру соціально-консервативної політики (Україна) у Севастополі повідомив голова постійної комісії Верховної Ради Криму із зовнішньоекономічних зв`язків і інвестиційної політики Рустам ТЕМІРГАЛІЄВ, повідомили УНІАН у ЦСКП.

Політик зазначив, що закон про державно-приватне партнерство стане кроком до відкритих і прозорих процедур, а необхідна для інвесторів політична стабільність у Севастополі вже є.

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Валерій САРАТОВ, у свою чергу, зазначив, що перші кроки у цьому напрямку вже робляться. «Ми відводимо землю, яку потрібно розвивати, наприклад, прибережну територію для будівництва пляжу, залучаючи інвестиції», – сказав він. Серед важливих завдань, які стоять перед місцевою владою, В.САРАТОВ назвав захист інтересів інвесторів і ефективну співпрацю бізнесу і влади.

На думку президента ЦСКП (Україна) Юрія ЛІПЧЕВСЬКОГО, Севастополь має великий потенціал для розвитку, є інфраструктура і непогані комунікації, але потрібно прагнути більшого. «Є приклади розвитку невеликих територій за короткий період, де рівень життя підвищився у рази, – зазначає експерт. – Це, наприклад, Сінгапур. Там завдяки державно-приватному партнерству працювати стало легше, а жити – комфортніше».

За словами Ю.ЛІПЧЕВСЬКОГО, інвестор середньої ланки приходить завдяки спілкуванню і рекомендаціям колег. Важлива і законодавча база, яка для великих інвесторів і зовсім стоїть на першому місці. Тому для розвитку міста потрібно створювати сприятливий емоційний клімат і юридичну базу.

Начальник управління інвестицій і зовнішньоекономічної діяльності Севастопольської МДА Олексій КОРЧМИТ вважає, що більшість територій, які займає Чорноморський флот РФ, мають ексклюзивний інвестиційний потенціал. «Тому доцільно запропонувати нову схему міждержавно-приватного партнерства, яка дозволить спільно розвивати території, завдяки реалізації стратегічних інвестиційних проектів», – сказав чиновник. Він також додав, що обрано декілька інвестиційних проектів для реалізації на території, яка функціонально не навантажена з боку ЧФ. Наприклад, розроблений проект будівництва житлових, готельних, рекреаційних комплексів на території мису Хрустальний.