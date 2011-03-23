До Києва прибуде Патріарх Єрусалимський

28 березня на запрошення Інституту прав людини, протидії екстремізму та ксенофобії в Україну з візитом прибуде Патріарх Єрусалимський ТЕОФІЛ III.

Як повідомили УНІАН у прес-службі інституту, це буде перший візит предстоятеля Єрусалимської православної церкви в Україну.

Патріарх виступить на конференції «Світові релігії і громадянське суспільство - проти ненависті та екстремізму», яка пройде в Києві 28-29 березня і на якій обговорюватимуться питання толерантного співіснування різних релігій у сучасному світі.

Ініціатором проведення конференції є народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН.