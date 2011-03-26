У Тернополі за хабар затримали керівника одного з управлінь ОДА

У Тернополі при одержанні хабара затримано заступника начальника одного з управлінь обласної державної адміністрації.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора області Леся ДОЛІШНА, чиновник вимагав у тернополянки хабар в сумі 1 тис. дол. за сприяння у виготовленні документів в господарській діяльності в медичній галузі. Жінка неодноразово зверталася до посадовця про видачу довідки для виготовлення ліцензії по сестринській справі, оскільки хотіла надавати клієнтам послуги з масажу.

За видачу довідки та сприяння у виготовлення ліцензії держслужбовець почав вимагати 1 тис. доларів, обумовивши, що 500 доларів жінка має надати після отримання довідки, а решту суми – після отримання ліцензії.

Після того, як у службовому кабінеті чиновника в приміщенні ОДА йому було передано першу суму хабара, держслужбовця затримали правоохоронці.

Стосовно нього слідчий прокуратури Тернопільської області порушив кримінальну справу за фактом вимагання та отримання хабара за ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України.