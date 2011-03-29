Літак-амфібія ВМС України вирушить на боротьбу з піратами

Літак-амфібія Бе-12 ВМС України з 2012 року братиме участь в операції Євросоюзу по боротьбі з піратством «Аталанта».

Як повідомили УНІАН у регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України в АР Крим, про це заявив заступник начальника штабу ВМС України з євроатлантичної інтеграції Андрій РИЖЕНКО на зустрічі військових експертів Європейського Союзу і Військово-Морських Сил України в Севастополі.

«З 2012 року літак-амфібія Бе-12 зі складу Сакської морської авіаційної бригади ВМС має приступити до участі в операції «Аталанта», - повідомив А.РИЖЕНКО.

Він нагадав, що 22 лютого 2011 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Доручення «Про активізацію співробітництва України з Європейським Союзом у сфері безпеки, попередження загрози піратських захоплень громадян».

Міжнародна зустріч експертів була присвячена участі ВМС України в антипіратській операції ЄС "Аталанта".

У ході зустрічі представники Великої Британії та України обговорили питання підготовки екіпажу літака Бе-12, обладнання його сучасними засобами зв`язку і навігації, що відповідають міжнародним стандартам, питання всебічного логістичного забезпечення антипіратської місії українських морських льотчиків.

Британські військові експерти також отримали можливість наочно ознайомитися з технічними і бойовими можливостями літаків Бе-12, побувавши на аеродромі Сакської морської авіаційної бригади ВМС України.