Лікарі докладають усіх зусиль, щоб повернути Цушка до “нормального життя”

У Міністерстві внутрішніх справ України поки що не підтверджують інформацію про отруєння міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА.

Як передає кореспондент УНІАН, начальник Департаменту зв’язків з громадськістю МВС України Костянтин СТОГНІЙ зазначив: “Поки з приводу отруєння – на рівні чуток”.

За його словами, у даний час лікарі докладають усіх зусиль, щоб повернути В.ЦУШКА до “нормального життя”. К.СТОГНІЙ ще раз зауважив, що лікарі заборонили відвідувати хворого.

За його словами, у разі потреби фахівці візьмуть необхідні зразки для проведення біохімічних аналізів.

К.СТОГНІЙ також розповів, що В.ЦУШКА лікують не тільки фахівці з госпіталю МВС, а й провідні кардіохірурги цивільних медичних закладів

Як повідомляв УНІАН, учора, 30 травня, у міністра внутрішніх справ В.ЦУШКА стався інфаркт. Його було госпіталізовано до госпіталю МВС. Причина хвороби В.ЦУШКА з’ясовується медиками. В МВС повідомили, що версію отруєння також перевіряють.

Пізніше адвокат Тетяна МОНТЯН заявила, що хворобу В.ЦУШКА спричинило отруєння. "Він (В.ЦУШКО) знає, хто його отруїв і чому, і я озвучу цю версію, якщо він не виживе. Він був напівмертвий у понеділок. Я його бачила на власні очі", - сказала вона.