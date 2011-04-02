Кінах: у незручне становище потрапляють наші друзі в Євросоюзі

Президент Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) Анатолій КІНАХ скептично ставиться до визначення термінів завершення будь-яких серйозних міжнародних переговорів, у тому числі і до визначення термінів вступу України до Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Києві.

“Я доволі скептично сприймаю, коли українська влада, а це було вже не раз, оголошує ті чи інші дати нашого членства, зокрема, і в ЄС”, - сказав А.КІНАХ.

Він відзначив, що мета тієї чи іншої угоди – не вкластися в заздалегідь визначені терміни, а досягнути максимально позитивного результату.

“Ми впевнені, що дата це не самоціль. Для нас має принципове значення створювати відповідні сучасні європейські стандарти в Україні у всіх напрямах”, - сказав А.КІНАХ.

Крім того, він відзначив, що одностороннє визначення будь-яких планів ставить у незручне становище партнерів.

“Коли називається та чи інша чергова дата, то в незручне становище потрапляють наші друзі й прихильники в Євросоюзі, оскільки ці дати називаються без узгодження з іншою стороною”, - сказав А.КІНАХ.

При цьому він відзначив, що будь-який переговорний процес має проходити в рамках взаємної поваги з метою пошуку спільного рішення.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ висловив упевненість, що Україна максимум через 10 років стане членом Європейського Союзу.