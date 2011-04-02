У Львові відбудеться розширена колегія МВС
07:51, 02 квітня 2011Суспільство
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Про це повідомив начальник ГУ
9 квітня 2011 року на базі головного управління МВС України у Львівській області заплановане проведення розширеної Колегії МВС України за участю голови відомства Анатолія МОГИЛЬОВА.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Львові повідомив начальник Головного управління МВС України у Львівській області Богдан ЩУР.
За його словами, на Колегії будуть підбиті підсумки роботи правоохоронців за перший квартал цього року.
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