У Львові відбудеться розширена колегія МВС

9 квітня 2011 року на базі головного управління МВС України у Львівській області заплановане проведення розширеної Колегії МВС України за участю голови відомства Анатолія МОГИЛЬОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Львові повідомив начальник Головного управління МВС України у Львівській області Богдан ЩУР.

За його словами, на Колегії будуть підбиті підсумки роботи правоохоронців за перший квартал цього року.