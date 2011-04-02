У Москві відбувається церемонія прощання з Людмилою Гурченко

У Москві почалася церемонія прощання з видатною актрисою, народною артисткою СРСР Людмилою ГУРЧЕНКО.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, до Центрального будинку літераторів прийшли сотні людей, які хочуть попрощатися з актрисою.

Труна з тілом актриси встановлена на сцені Великого залу Будинку літераторів. Поряд безліч вінків від політиків, діячів культури і друзів.

«Відчуття переповнюють – пішла з життя улюблена актриса, дуже хороша людина, актриса мого дитинства. Ми всією сім`єю її любимо», - сказала одна з прихильниць таланту Л.ГУРЧЕНКО.

Церемонія триватиме з 10.00 до 12.00 і попрощатися з Л.ГУРЧЕНКО зможуть всі бажаючі. Сім`я Л.ГУРЧЕНКО відмінила громадянську панахиду, тому після прощання актрису поховають на Новодівочому кладовищі.

Як повідомляв УНІАН, Л.ГУРЧЕНКО померла в Москві 30 березня на 76-му році життя від серцевого нападу.

Народилася Л.ГУРЧЕНКО 12 листопада 1935 року в Харкові. У 1958 році закінчила ВДІК. У 1956 році на екрани вийшла музична комедія Ельдара РЯЗАНОВА "Карнавальна ніч", де Л.ГУРЧЕНКО виконала пісню "П`ять хвилин", що зробила її знаменитою.

Також серед найбільш відомих робіт Л.ГУРЧЕНКО - ролі у фільмах "20 днів без війни", "П`ять вечорів", "Улюблена жінку механіка Гаврилова" (1982), "Вокзал для двох" (1983), "Любов і голуби" (1984). У 2000-ті роки вийшли такі фільми з її участю, як "Старі шкапи" (2000), "Жіноче щастя" (2001), "Якщо завтра в похід..." (2004), "Карнавальна ніч-2, або П`ятдесят років опісля" (2006). Фільмографія актриси налічує більш як 80 стрічок.

Л.ГУРЧЕНКО - народна артистка СРСР (1983). Нагороджена орденами "За заслуги перед Вітчизною" IV ступеня (2000) і III ступеня (2005) і почесним знаком "Суспільне визнання" (1998).

У листопаді минулого року Л.ГУРЧЕНКО відзначила 75-річчя. Напередодні ювілею вона зняла фільм "Строкаті сутінки" (“Пестрые смерки”), до якого сама написала музику, сама зіграла головну роль і сама заспівала. До найостаннішого часу актриса продовжувала виступати на сцені.