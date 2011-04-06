Військком утопив у річці 168 особових справ призовників

Військовою прокуратурою Хмельницького гарнізону направлено до суду кримінальну справу стосовно військового комісара м.Хмельницький, який знищив 168 особових справ призовників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, встановлено, що зазначений посадовець, намагаючись приховати від прокурорської перевірки порушення, допущені під час оформлення документів про призов на військову службу, і знищив 168 особових справ, утопивши їх у річці.