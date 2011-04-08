Складено Проект бюджетної політики на наступний рік

Зростання реального внутрішнього продукту України за підсумками 2012 року становитиме 6,5%, номінальний ВВП на кінець року — 1 трлн. 475,5 млрд. грн.

Такі орієнтовні основні прогнозні макроекономічні показники вказані у Проекті основних напрямів бюджетної політики на 2012 рік, розміщеному на сайті Міністерства фінансів України.

Прогнозний показник інфляції на 2012 рік становить 7,9%, зростання цін виробників — 9,7%, рівень безробіття, визначений за методологією Міжнародної організації праці, - 7,2-7,7%.

При цьому повідомляється, що вказані макропоказники можуть бути уточнені після надходження фактичних даних про підсумки економічного розвитку держави за 2010 рік і оперативних статистичних даних щодо поточного стану соціально-економічної ситуації в 2011 році. У прогнозні розрахунки основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2012 рік закладається середньорічний обмінний курс гривні до долара США на рівні 7,9-8 гривень.

Також зазначається, що в 2012 році інвестиційна активність підтримуватиметься шляхом покращення фінансового стану підприємств в умовах зміцнення банківської системи і проведення фіскальної політики, спрямованої на зниження податкового навантаження і створення умов для покращення інвестиційного клімату.

Крім того очікується, що поступове підвищення розміру мінімальної заробітної плати і впорядкування системи оплати праці в бюджетній сфері на основі Єдиної тарифної сітки сприятимуть підвищенню рівня доходів населення.