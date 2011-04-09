Дніпропетровську дали 30 мільйонів із держбюджету
12:47, 09 квітня 2011Суспільство
1848 0
На продовження будівництва метро
На рахунки підприємства «Дніпрометробуд» надійшло 30 млн. грн. на продовження будівництва метрополітену.
Про це УНІАН повідомив заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Геннадій ТЕМНИК.
«Цього року на відновлення будівництва метрополітену з держбюджету надійшло 50 млн. грн. Перші 20 млн. грн. «Дніпрометробуд» одержав наприкінці січня, які пішли на погашення кредиторської заборгованості підприємства і боргів із зарплати метробудівцям», - уточнив Г.ТЕМНИК.
За його словами, після проведення аналізу технічного стану об`єкту будівництва і проектно-кошторисної документації скориговано план робіт.
Три нові станції метро планується відкрити до кінця 2014 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter