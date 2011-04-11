У тернопільському велопробігу взяли участь депутати і підприємці

10 квітня у Тернополі з нагоди Дня Велосипедиста відбувся велопробіг вулицями трьох мікрорайонів за участю міського голови Сергія НАДАЛА.

Як передає кореспондент УНІАН, загалом у велопробігу взяли участь 110 велосипедистів, серед яких також були депутати міської та обласної рад, відомі у місті підприємці. У такий спосіб організатори акції намагалися популяризувати велосипед як засіб пересування.

«Залучивши відомих у місті людей, ми хочемо за їхньою допомогою, а також своїм прикладом довести, що їздити велосипедом – зручно, корисно і престижно», – сказав заступник голови Велоасоціації Тернополя Андрій ЯНОВИЧ.

Він зазначив, що міський голова їхав у колоні на велосипеді свої доньки.

Також в рамках святкування на Тетатральному майдані усі бажаючі змогли подивитися веловиставу та трюки місцевих велоекстремалів.