СЕС: кіровоградська каналізація в аварійному стані

На Кіровоградщині з понад 300 діючих очисних каналізаційних споруд 65 (п’ята частина) не відповідають елементарним санітарно-гігієнічним нормам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні обласної комісії з питань надзвичайних ситуацій та техногенно-екологічної безпеки повідомив головний державний санітарний лікар області Федір ЧОРНИЙ.

За його словами, більшість очисних каналізаційних споруд на Кіровоградщині збудовані понад 30 років тому і фактично знаходяться в аварійному стані. Ці об’єкти необхідно терміново реконструювати, адже вони неефективно очищають стічні води. Незадовільна ситуація зі скиданням очисних вод зафіксована на 17 об’єктах. У райцентрі Новомиргород з 1994 року очистка стічних вод взагалі не проводиться, скидання відбувається безпосередньо у водойми.

Ф.ЧОРНИЙ зазначив, що у зв’язку з такою ситуацією в області щороку зменшується кількість дозволених для користування громадських пляжів.

«Якщо у 2005 році пляжів, придатних для відпочинку, за санітарними показниками води було 25, то у минулому році - 16», - сказав головний санітарний лікар.

За інформацією начальника Державного управління охорони навколишнього природного середовища в області Миколи ВЛАСЕНКА, у 2009 році об’єми скидання недостатньо очищених стічних вод в області виросли на 30%, торік цей показник вдалось зменшити на 20%.

«Найбільшим порушником у даному питанні є Кіровоградське водопровідно-каналізаційне господарство, яким торік скинуто 16,5 млн. кубометрів недостатньої очищених стічних вод, також Інгульська та Смолінська шахти з видобутку уранової руди. У Голованівську виявлено кричущий факт: центральна районна лікарня скидає зворотні води безпосередньо у басейн річки», - наголосив М.ВЛАСЕНКО.

За словами заступника начальника Головного управління житлово-комунального господарства ОДА Миколи ВЄЩЄВА, за попередніми розрахунками, на реконструкцію каналізаційних споруд в області необхідно близько 88 млн. грн.