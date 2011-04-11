На міжбанку євро перевалило за 11,5

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зниженням котирувань, – 7,9630/7,9690 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту виросли до 0,2844/0,2847, котирування з євро-гривні пішли вгору – 11,5190/11,5295. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують рости – 1,4407/1,4409 (п`ятниця – 1,4407/1,4409).

У п`ятницю Нацбанк на ринок не виходив.