«Костянтин Ольшанський» з евакуйованими прибув у Севастополь

Великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський» зі 113 евакуйованими з Лівії громадянами, у тому числі 85 громадянами України, сьогодні о 14.00 прибув у порт Севастополь.

Як передає кореспондент УНІАН, на причалі морського вокзалу Севастопольського морського торгового порту корабель зустрічали командувач Військово-морських сил України адмірал Віктор МАКСИМОВ, голова Севастопольської міськдержадміністрації Валерій САРАТОВ, заступник голови міської ради Сергій АНТОНЕНКОВ. Вони піднялися на борт корабля, де відбувся короткий мітинг.

В.МАКСИМОВ сказав журналістам, що він радий тому, що «екіпаж виконав завдання, яке Військово-морські сили України за час свого існування раніше ніколи не виконували».

За його інформацією, «за три доби нам дали команду відправити корабель у район бойових дій і виконати гуманітарну місію з евакуації українських громадян, й українські моряки її успішно виконали».

У свою чергу В.САРАТОВ наголосив, що моряки спорядили корабель у похід за три доби, тоді як планово корабель повинен готуватися до подібного походу 45 днів. «І це говорить про те, що флот дійсно боєготовний», - сказав він.

Як додав В.САРАТОВ, евакуйовані будуть автобусами відправлені на автомобільний і залізничний вокзали. За його інформацією, 40 осіб залишаться ночувати у готелях міста.

Командир походу корабля, капітан першого рангу Роман ГЛАДКИЙ повідомив журналістам, що «Костянтин Ольшанський» за час походу подолав 2 тисячі 847 миль. За його інформацією, серед евакуйованих, зокрема, приблизно 45% - лікарі, медсестри і приблизно 15% - представники компаній.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 23 березня «Костянтин Ольшанський» вирушив із Севастополя у Середземне море з метою виконання гуманітарної місії з евакуації громадян України з Лівії.

Корабель 4 квітня у міжнародному морському порту Тріполі взяв на борт 85 громадян України і 108 громадян інших держав з метою евакуації з Лівії.

5 квітня «Костянтин Ольшанський» доставив на Мальту (порт Валетта) 80 евакуйованих (переважно громадян країн Євросоюзу та США).

Ввечері 6 квітня корабель, поповнивши запаси пального і води, зі 113 евакуйованими пасажирами на борту залишив Валетту і взяв курс на Севастополь.