Українця збираються видати РФ лише тому, що він схожий на підозрюваного?

Адвокат Дмитро ДУБКО дивується, чому громадянина України заарештували і збираються видати Росії лише тому, що він зовні схожий на росіянина, якого підозрюють у злочині п`ятирічної давності.

Про це адвокат заявив в коментарі УНІАН.

Д.ДУБКО є захисником заарештованого в Криму громадянина України Анатолія МАЗУРЕНКА, якого збираються депортувати в Росію, оскільки він зовні схожий на людину, яка підозрюється в замаху на бізнесмена в Санкт-Петербурзі. Адвокат заявляє, що сталася помилка - його підзахисний є абсолютно іншою людиною.

Як уточнив Д.ДУБКО, йдеться про випадок, який стався наприкінці лютого, коли російські й українські ЗМІ повідомили про те, що в Ялті нарешті спіймано один з учасників гучного злочину в Росії. Як повідомляв УНІАН, за інформацією кримських правоохоронців, затриманого - місцевого жителя А.МАЗУРЕНКА - насправді звати Олександром МЕРКУЛОВИМ, якого розшукують в Росії за звинуваченням у замаху на бізнесмена з Санкт-Петербурга. Через лише місяць Залізничний районний суд міста Сімферополя за поданням Залізничної районної прокуратури ухвалив рішення про екстрадиційний арешт затриманого. Адвокати подали скаргу до Апеляційного суду Криму, однак Генеральна прокуратура, не чекаючи вердикту суддів, прийняла рішення про видачу А.МАЗУРЕНКА (точніше, як стверджує прокуратура, О.МЕРКУЛОВА) російській владі, відзначив адвокат.

Д.ДУБКО висловив подив тим, що громадянина України заарештували і збираються видати Росії лише тому, що він зовні схожий на росіянина, підозрюваного в злочині п`ятирічної давності. За словами юриста, особа затриманого А.МАЗУРЕНКА підтверджується українським паспортом, військовим квитком, свідоцтвом про народження, а також іншими документами, причому, ніхто навіть не намагався довести, що вони підроблені.

Адвокат наголосив, що жодних доказів, що О.МЕРКУЛОВ - це А.МАЗУРЕНКО, окрім доволі віддаленої зовнішньої схожості, слідство не надало. Д.ДУБКО вважає, що в даному випадку йдеться про порушення прав і свобод, гарантованих кожному громадянинові Конституцією.

«У 1996 році в Санкт-Петербурзі Олександр МЕРКУЛОВ нібито подавав форму номер один на отримання паспорта, - заявив Д.ДУБКО. – Це єдиний документ, на основі якого нині намагаються ідентифікувати особу О.МЕРКУЛОВА. Крім того, що в справі даний документ представлено не в оригіналі, слід відзначити наступне: на вклеєній у форму один фотографії справді можна побачити чоловіка, який якоюсь мірою візуально схожий на Анатолія МАЗУРЕНКА. Однак печаткою будь-якого органу фотографія не засвідчена, а сама заява про видачу паспорта не є офіційним документом, призначеним для посвідчення особи, що дозволяє оцінювати такий «доказ» вельми критично. Та й судіть самі, як можна в чомусь звинувачувати людину лише тому, що вона схожа на чиюсь фотографію п`ятнадцятирічної давності?».

Але найважливіше, стверджує адвокат, «особа А.МАЗУРЕНКА підтверджується цілою низкою документів – українським і закордонними паспортами, водійською посвідкою, військовим квитком і свідоцтвом про народження. З одного боку, Генеральна прокуратура і міліція стверджують, що документи підроблені, з іншого боку - вони навіть не намагалися порушити кримінальну справу з приводу достовірності документів А.МАЗУРЕНКА, як того вимагає закон».

На думку адвоката, дії державних органів України в рамках екстрадиційної процедури виконано без достатніх правових підстав. Захист упевнений, що рішення з цього питання повинні бути переглянуті.

Довідка УНІАН. Навесні 2006 року в Санкт-Петербурзі два автомобілі, в яких їхав бізнесмен Сергій ВАСИЛЬЄВ і його охорона, розстріляли з автоматів. Один охоронець був убитий, ще троє охоронців і підприємець дістали поранення.

За інформацією міліції, «росіяни О.МЕРКУЛОВ і Олександр КОРПУШОВ, які втекли і були оголошені в міжнародний розшук, були затримані 21 лютого 2011 року в Криму під час операції МВС України і РФ. Затримані використовували підроблені українські паспорти. Суди обрали О.МЕРКУЛОВУ і О.КОРПУШОВУ запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту на 40 діб, пов`язаного з екстрадицією.

30 березня ц.р. Залізничний районний суд Сімферополя замінив тимчасовий арешт на екстрадиційний на 18 місяців О.МЕРКУЛОВУ, який підозрюється в замаху на співвласника компанії «Петербурзький нафтовий термінал» і вбивстві його охоронця. При цьому суд визнав непереконливими доводи адвоката, що на лаві підсудного - громадянин України А.МАЗУРЕНКО.