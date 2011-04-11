Адвокат Комарницького оскаржить взяття під варту

Адвокат керівника фракції Блоку Черновецького у Київраді Дениса КОМАРНИЦЬКОГО Андрій ФЕДУР має намір оскаржити сьогоднішнє рішення Печерського районного суду столиці про взяття під варту його клієнта.

Про це А.ФЕДУР повідомив кореспонденту УНІАН.

«Я вважаю це рішення незаконним, і протягом трьох днів оскаржу його в Апеляційному суді», - сказав адвокат.

При цьому він зауважив, що суд не взяв до уваги багато моментів, у тому числі пояснення Д.КОМАРНИЦЬКОГО, якому сьогодні були пред’явлені обвинувачення.

Також А.ФЕДУР повідомив, що слідчі Генпрокуратури ще не надала йому постанову про порушення кримінальної справи проти Д.КОМАРНИЦЬКОГО.

Адвокат припустив, що це пов’язано з тим, що кілька років тому кримінальну справу проти Д.КОМАРНИЦЬКОГО було закрито за підписом генерального прокурора.

«Напевне, саме санкціями теперішнього генпрокурора з невідомих причин цю справу було поновлено», - сказав А.ФЕДУР, зауваживши, що тільки-но отримає зазначений документ, одразу оскаржить його.

Як повідомляв УНІАН, Д.КОМАРНИЦЬКОГО було затримано 8 квітня співробітниками столичного УБОЗу. Його адвокат Андрій ФЕДУР підтвердив, що Д.КОМАРНИЦЬКОГО було затримано за статтею «розбій» - ст. 187 ч. 2 Кримінального кодексу України.