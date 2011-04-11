Загрозу радіації в Японії можуть оголосити максимальною

Уряд Японії розглядає можливість підвищити рівень небезпеки ситуації на аварійній АЕС "Фукусіма-1" до максимального, повідомляє Бі-бі-сі.

Вивчаючи це питання, експерти грунтуватимуться на даних про об`єми радіаційного забруднення протягом кількох годин. Якщо ці об`єми будуть оцінені як значні, то влада може підняти рівень небезпеки ситуації на АЕС до сьомого з сімох можливих за міжнародною шкалою ядерних подій (INES).

Раніше Агентство з ядерної і промислової безпеки Японії (NISA) підвищило рівень небезпеки аварії на "Фукусімі-1" з четвертого до п`ятого з сімох можливих рівнів INES.

П`ятий рівень передбачає аварію з ризиком за межами майданчика, коли відбувається сильне пошкодження активної зони реактора або радіаційних бар`єрів. Вищий, сьомий рівень небезпеки, раніше присвоювали лише чорнобильській катастрофі.