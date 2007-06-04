Підозрюваних у вбивстві директора “Озерки” катують електричним струмом?

Адвокати трьох затриманих у квітні поточного року за підозрою у вбивстві директора дніпропетровського ринку «Озерка» Володимира Воробйова та у розстрілі джипу на Обухівській трасі заявляють про застосування щодо їх підзахисних незаконних методів ведення дізнання та досудового слідства.

Про це адвокати заявили сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Зокрема, адвокат затриманого 11 квітня у Запоріжжі Едуарда ФУРМАНА Ровшанбек РОЗМЕТОВ повідомив, що до затриманих підозрюваних у вчиненні злочину з боку працівників правоохоронних органів застосуються незаконні методи, а саме: катування електричним струмом, протигазом із перекриттям повітря, завдають тілесні ушкодження. “Захисникам перешкоджають у виконанні ними своїх обов’язків зі захисту прав та представлення інтересів. Всі ці методи та засоби використовуються правоохоронними органами з метою отримання зізнання у вчиненні злочину або отримання інформації щодо інших осіб”, - сказав Р.РОЗМЕТОВ.

За словами адвоката, про застосування щодо його підзахисного незаконних методів з боку правоохоронців він дізнався із заяви Е.ФУРМАНА, яку зміг отримати 24 квітня під час єдиного побачення за весь час затримання підозрюваного.

Р.РОЗМЕТОВ також зауважив, що після цієї зустрічі йому повідомили, що начебто Е.ФУРМАН відмовився від його послуг. Адвокат вважає, що Е.ФУРМАН не міг самостійно піти на такий крок, оскільки його, як адвоката, найняла родина підзахисного, однак Е.ФУРМАН під тиском погодився на захисника, якого пропонує слідство. Р.РОЗМЕТОВ вважає, правоохоронці роблять все це, оскільки «їм є чого боятися і приховувати».

У свою чергу, присутні на прес-конференції адвокати затриманих за таким самим обвинуваченням Євгена ЄРЬОМЕНКА та Максима ПУГАЧОВА відповідно Сергій ТРОФИМОВ та Гідаят АЛІЄВ також заявили, що їх не допускають до підзахисних у зв’язку з начебто відмовою від послуг. За словами адвокатів, можна тільки здогадуватись, які «методи застосовуються до ЄРЬОМЕНКА та ПУГАЧОВА, якщо, не бачивши найнятих родиною адвокатів, вони відмовляються від їх послуг. В якому фізичному та психологічному стані знаходяться арештовані, їх родичам уже 1,5 місяці не відомо».

Крім того, адвокати наголосили, що з цього приводу звернулись до прокурора Київської області Юрія ГАЙСИНСЬКОГО, Служби Секретаріату Президента з питань звернень громадян та Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. За словами адвокатів, від Секретаріату глави держави та Омбудсмена вони отримали формальні відписки. Водночас вони наголосили, що домагатимуться доступу до своїх підзахисних, використовуючи всі надані їм законом повноваження.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня заступник міністра внутрішніх справ України Микола КУП’ЯНСЬКИЙ повідомив, що правоохоронцями заарештовано 6 громадян, які причетні до вбивства колишнього директора Дніпропетровського ринку "Озерка" Володимира Воробйова, російського бізнесмена Максима Курочкіна та до розстрілу в автомобілі на Обухівській трасі біля села Плюти трьох осіб з оточення М.Курочкіна.

Довідка УНІАН. Е.ФУРМАН, М.ПУГАЧОВ та Є.ЄРЕМЕНКО народилися в Луганській області. Є вихованцями дитячого спортивного інтернату. Е.ФУРМАН та Є.ЄРЕМЕНКО закінчили Дніпропетровський інститут фізкультури та спорту. Всі одружені, мають неповнолітніх дітей.