Ющенко радить Януковичу звернути більше уваги на засуху

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звертає увагу прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА на необхідність врегулювання ситуації в агропромисловому комплексі, що склалася внаслідок засухи.

Як повідомляє прес-служба глави держави, у листі до прем`єр-міністра Президент звернув увагу на можливість загострення ситуації, що склалася на ринку зерна в країні через вкрай несприятливі погодні умови.

В.ЮЩЕНКО вважає за необхідне, щоб міністерства агрополітики, фінансів, економіки, з питань надзвичайних ситуацій та облдержадміністрації невідкладно вжили ряд заходів на підтримку аграріїв. Зокрема, йдеться про забезпечення допомоги сільгоспвиробникам постраждалих регіонів, закупівлю зерна до продовольчого резерву, визначення обсягів збитків внаслідок засухи, механізм фінансової підтримки, посилення моніторингу цінової ситуації на споживчому ринку з метою недопущення безпідставного зростання цін на продукти харчування.

Прес-служба Президента України нагадує, що у зв`язку з вищезазначеним В.ЮЩЕНКО завтра здійснить робочу поїздку до Миколаївської, Кіровоградської та Херсонської областей, де планує оглянути найбільш постраждалі від засухи райони.

На завершення поїздки у Херсонській області В.ЮЩЕНКО проведе нараду з керівниками сільгосппідприємств Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей для вироблення спільного рішення щодо зазначених питань. У нараді запланована участь віце-прем`єр-міністра Віктора СЛАУТИ та міністра агрополітики Юрія МЕЛЬНИКА. За підсумками наради Президентом будуть надані доручення щодо ліквідації наслідків засухи і вирішення фінансових та інших проблем агропідприємств.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні віце-прем`єр-міністр Віктор СЛАУТА заявив, що за підрахунками уряду, від засухи в Україні постраждало 10 млн. га посівів зернових.