Постраждалі від засухи можуть не платити податки

19:46, 04 червня 2007
Суспільство
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Доручення Кабміну

ЗасухаКабінет Міністрів України доручив Державній податковій адміністрації за узгодженням з Міністерством фінансів надати аграріям, що постраждали від засухи в квітні-травні т. р., розстрочку в сплаті платежів до Державного бюджету.

Про це йдеться в постанові «Про невідкладні заходи зі зменшення негативного впливу засухи і забезпечення формування ресурсів зерна урожаю 2007 року» (№794) від 4 червня.

Також в постанові КМУ рекомендує місцевим органам влади дати розстрочку потерпілим від засухи аграріям в сплаті платежів до місцевих бюджетів.

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