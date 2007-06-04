Постраждалі від засухи можуть не платити податки
19:46, 04 червня 2007Суспільство
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Доручення Кабміну
Кабінет Міністрів України доручив Державній податковій адміністрації за узгодженням з Міністерством фінансів надати аграріям, що постраждали від засухи в квітні-травні т. р., розстрочку в сплаті платежів до Державного бюджету.
Про це йдеться в постанові «Про невідкладні заходи зі зменшення негативного впливу засухи і забезпечення формування ресурсів зерна урожаю 2007 року» (№794) від 4 червня.
Також в постанові КМУ рекомендує місцевим органам влади дати розстрочку потерпілим від засухи аграріям в сплаті платежів до місцевих бюджетів.
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