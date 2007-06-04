Голова делегації Європарламенту розібрався в причинах кризи в Україні

Голова делегації Європарламенту ad-hoc до України Адріан СЕВЕРІН (група соціалістичних партій, Румунія) вважає головною причиною політичної кризи в нашій державі незавершеність конституційної реформи.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це А.СЕВЕРІН заявив сьогодні на засіданні комітету з питань закордонних справ Європарламенту, представляючи звіт про результати візиту делегації до Києва 29-31 травня.

«Головна причина – це конституційна реформа, яка не завершена і яка має бути покращена для створення системи балансів і противаг у владі», - сказав А.СЕВЕРІН.

Крім того, за його словами, головними причинами кризи можна також вважати недостатнє відділення бізнесу від політики та значну культурну різницю між Сходом та Заходом України.

Голова делегації Європарламенту зазначив, що соціальне та політичне життя України характеризується, зокрема, тим, що більшість державних інститутів працює неналежним чином або не користується достатньою довірою громадян.

«Працюють лише Кабінет міністрів та Секретаріат Президента, які перебувають у серйозному конфлікті», - сказав А.СЕВЕРІН.

Він також зазначив, що українське суспільство вже втомилося від політичних ігор у середині держави.