Полтавська міліція спробує відновити свій імідж і репутацію

Колегія Управління Міністерства внутрішніх справ України в Полтавській області звернулася до Київського районного суду Полтави з позовом про захист честі і ділової репутації, вимагаючи публічного спростування і вибачень від голови Полтавської обласної державної адміністрації Валерія АСАДЧЕВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили у Колегії УМВС у Полтавській області.

"29 травня 2007 року в приміщенні Полтавської обласної державної адміністрації під час проведення прес-конференції голова Полтавської ОДА В.АСАДЧЕВ, відповідаючи на запитання журналістів щодо розслідування нападу на в. о. голови Полтавської райдержадміністрації негативно охарактеризував діяльність органів внутрішніх справ та допустив ряд образливих висловів, що принижують ділову репутацію міліції Полтавщини. Зокрема, з його вуст прозвучала теза про причетність працівників міліції до розбійного нападу на Сергія АНТОНЮКА, здійснення нападу "під парасолькою міліції" та неадекватність дій міліції щодо розкриття цього злочину. УМВС України в Полтавській області вважає ці вислови неправдивими, безпідставними і такими, що ображають імідж та ділову репутацію органів внутрішніх справ”, - заявляють правоохоронці.

“Враховуючи наявний авторитет та державну посаду, яку обіймає В.АСАДЧЕВ, вважаємо зроблені вислови неприпустимими, такими, що дискредитують працівників міліції, нав`язують суспільству області думку про те, що правоохоронці не виконують свої обов`язки і навіть скоюють злочини», – повідомляється у позовній заяві.

У ній також зазначено, що Колегія УМВС в Полтавській області вимагає визнати інформацію, поширену губернатором на прес-конференції 29 травня, про причетність міліції до розбійного нападу на С.АНТОНЮКА та неадекватність дій міліції при розкритті цього злочину недостовірною. Міліціонери вимагають зобов`язати відповідача спростувати зазначену інформацію шляхом виступу на прес-конференції перед журналістами і представниками УМВС України в Полтавській області та офіційно вибачитися, а також стягнути з відповідача всі понесені судові витрати.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня ц. р. вночі було побито тимчасово виконуючого обов’язки голови Полтавської райдержадміністрації, депутата районної ради, голову Полтавської районної організації Української народної партії С.АНТОНЮКА. 44-річного С.АНТОНЮКА було госпіталізовано у лікарню із забоями та струсом головного мозку.