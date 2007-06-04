Стан Василя Цушка покращується

Стан здоров’я міністра внутрішніх справ України Василя ЦУШКА, який лікується в Німеччині після інфаркту, вже покращився. Про це повідомив начальник Департаменту зв`язків з громадськістю МВС України Костянтин СТОГНІЙ, зазначивши, що розмовляв сьогодні з міністром по телефону.

В інтерв’ю телеканалу “Інтер” К.СТОГНІЙ нагадав, що в суботу він зв`язувався по телефону з В.ЦУШКОМ, і той розмовляв дуже мляво. "Лікарі забрали у нього трубку, і повідомили, що міністру стало гірше", - відзначив К.СТОГНІЙ.

Але сьогодні міністр почувається краще.

К.СТОГНІЙ також повідомив, що, за даними лікарів, В.ЦУШКО ще тиждень має бути в реанімації, потім потрібен час на реабілітацію – близько місяця.