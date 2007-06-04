На кого в Україні розраховував Путін і чому розчарувався

Лідер комуністів Криму, народний депутат Верховної Ради України V скликання Леонід ГРАЧ вважає, що критичне висловлювання Президента Росії Володимира ПУТІНА на адресу "хлопців з України, що дискредитували себе", стосується в першу чергу Партії регіонів і Соціалістичної партії України.

Про це йдеться в коментарі Л.ГРАЧА, переданому УНІАН.

"Викривальне, критичне висловлювання Президента Росії на адресу “українських хлопців”, що дискредитували себе, стосується, поза сумнівом, в першу чергу Партії регіонів і СПУ», - вважає Л.ГРАЧ.

«Що відбулося після успішно завершеної, штучно інспірованої операції опереткового протистояння під назвою "А-ля дострокові вибори"? – відзначає лідер кримських комуністів. - Відбулася публічна відмова від демократичних принципів. Рішення з доленосного питання відбулося не за допомогою конституційних процедур, а шляхом закулісної нічної домовленості за спиною суспільства. Відбулися, фактично, злам правової системи і тотальна дискредитація органів влади - інституту Президента, парламенту, Кабінету Міністрів, Конституційного Суду, судів загальної юрисдикції, прокуратури, МВС, практично всіх органів влади".

На думку Л.ГРАЧА, в основі "антидержавного перевороту лежить змова олігархічних структур, які знаходяться під контролем американців", а криза в Україні тільки починає набирати "трагічні обороти". "Вона (криза) вступила в нову витонченішу і жорсткішу стадію. Довіра суспільства до державно-політичної системи підірвана остаточно, а можновладці фактично відмовилися від демократичних процедур в рамках законодавчого поля, замінивши їх закулісною змовою. За наслідками антиконституційних дострокових виборів, які, поза сумнівом, мають намір у обов`язковому порядку сфальсифікувати, до влади хочуть привести конституційну більшість в парламенті - антиросійську, проамериканську коаліцію", - вважає лідер комуністів Криму.

"В.ПУТІН має рацію. Демократією на Україні не пахне", - заявив Л.ГРАЧ. На його думку, "русофобська п`ята колона" створить за американців все, що потрібне "для подальшого знищення нашої слов`янсько-православної самоідентичності, східнослов`янської цивілізації, історії". "Передумови для цього з’явилися відразу після виборів 2006 року, коли і В.ЯНУКОВИЧ, і той же О.МОРОЗ фактично відреклися від передвиборних гасел, від боротьби за надання російській мові статусу державної, заговорили про європейські пріоритети і можливість вступу в НАТО", - сказав Л.ГРАЧ.

Як відзначає Л.ГРАЧ, КПУ є єдиною силою, "яку не можна звинуватити в непослідовності, в ідейних хитаннях". "Свого часу Компартія, піднявшись над своїми ідеологічними принципами заради того, щоб зупинити помаранчеве нашестя і реалізувати три своїх основних передвиборних гасла (вступ до ЄЕП, не вступ до НАТО, надання російській мові статусу державної), свідомо увійшла до парламентської коаліції. Але сьогодні вимушені з гіркотою констатувати: від колишньої єдності в коаліції, створеній в першу чергу на основі геополітичного фундаменту, не залишилося нічого і нікого, окрім комуністів з їх незмінно твердою позицією", - заявив лідер кримських комуністів. Тому, на його думку, не дивно, що "реакцією на слова В.ПУТІНА в Україні з боку різних політичних сил, як коаліційних, так і опозиційних, стали не слова підтримки, а спроби виправдатися і перевести стрілки один на одного".

Як повідомляв УНІАН, днями В.ПУТІН в інтерв`ю західним ЗМІ, кажучи про ситуацію з демократією за межами Росії, відзначив: "Я про пострадянський простір взагалі вже не говорю. Була одна надія на хлопців з України, але й ті просто повністю себе дискредитували, там справа йде просто до суцільної тиранії. Повне порушення Конституції, всіх законів і так далі".