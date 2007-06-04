Хто хоче загинути в ДТП - маєте право

Сенат американського штату Нью-Гемпшир, що має репутацію одного з найліберальніших у США, відмовився ухвалити федеральний закон, згідно з яким пристібатися ременем безпеки в автомобілі є обов’язковим, пише газета "Нью-Йорк Таймс".

Демократична більшість мотивувала свій вердикт тим, що примусове використання ременя безпеки є утиском прав і свобод громадян, які самі мають визначати, хочуть вони вижити в разі автокатастрофи чи ні.

За статистикою, торік 77% усіх смертей у ДТП припадало в цьому штаті на тих, хто не був пристібнутий ременем безпеки. Крім того, федеральний уряд готовий був виділити штату $3,7 мільйона в разі схвалення закону.

РІА "Новости"