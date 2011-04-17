У Росії ув'язнені спалили колонію

У місті Краснокам’янськ Забайкальського краю РФ ув'язнені спалили колонію

Про це УНІАН повідомили у Слідчому комітеті Росії.

«17 квітня близько 3-ї години ночі за місцевим часом у місті Краснокам’янськ у виправній колонії № 10 група засуджені, використовуючи наперед приготовані факели, скоїли підпал приміщень колонії. У результаті пожежі вигоріли житлові корпуси, ряд господарських і адміністративних будівель і приміщень колонії», - зазначається у повідомленні.

Наголошується, що о 08.20 пожежу було ліквідовано. Постраждалих серед спецконтингенту і особового складу установи немає.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 і ч. 2 ст. 212 КК РФ (організація і участь у масових безладах).

За версією слідства, у масових безладах брали участь близько 30 осуджених. Проводиться огляд місця події, ведуться допити. Сьогодні підозрювані в організації підпалу будуть затримані.

Частину ув'язнених, кількість яких перевищує тисячу осіб, буде переведено до інших колоній регіону. За інформацією російських ЗМІ, у даній колонії в 2005-2006 роках відбував ув'язнення колишній глава ЮКОСу Михайло ХОДОРКОВСЬКИЙ.