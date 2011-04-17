Письменнику Василю Шкляру вручили Народну Шевченківську премію. Як повідомляється, вручення премії, перше в історії України, пройшло у Холодному Яру біля пам'ятника на місці останнього бою отамана Василя Чучупака.

За словами представника "Холодноярської ініціативи" Андрія Юсова, на сьогоднішній день зібрано понад 255 тисяч грн. Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на премію, зокрема, скинулися деякі депутати з фракцій БЮТ та НУ-НС.

Юсов запитав у присутніх, хто за те, щоб вручити Народну Шевченківську премію Шкляру. Усі проголосували одностайно, "за".

Премію було вручено з формулюванням "За повернення українській нації історичної пам'яті".

Як повідомлялося, Шкляр має намір витратити суму премії на екранізацію власного роману "Чорний ворон".

Нагадаємо, письменник відмовився отримувати за цей роман Шевченківську премію, висловивши надію, що отримає її коли-небудь пізніше, коли при владі не буде "українофоба" Дмитра Табачника.

ТСН