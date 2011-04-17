Київський вокзал «замінував» телевізійник

Міліція затримала чоловіка, який 13 квітня зробив неправдиве повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу Києва.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, затриманим виявився 29-річний працівник одного з телеканалів України. Як пояснив він у міліції, в нього з незнайомим чоловіком біля каси виник конфлікт, і щоб помститися йому, він вирішив повідомити по телефону про вибуховий пристрій. «Жару в цьому непорозумінні додало випите спиртне”, - додали в МВС.

Наразі порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 259 кримінального кодексу України. Згідно з чинним законодавством, завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.

Як повідомлялося, 13 квітня о 22.15 до лінійного відділу на ст. Київ-Пасажирський надійшло повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу, третє за цей тиждень. Невідомий чоловік сказав, що біля каси № 16 закладено вибуховий пристрій.

На місце події терміново прибули оперативна група, керівництво Управління та лінійного відділу на станції Київ-Пасажирський. Повідомили київську транспортну прокуратуру, СБУ, пожежну частину, чергових Солом’янського та Шевченківського районних управлінь міліції.

Для проведення необхідних заходів було залучено 50 осіб. Евакуювали близько 200 пасажирів та обслуговуючого персоналу. Працівники вибухотехнічної служби обстежили вокзальний комплекс, але вибухових пристроїв не виявили. О 22.55 функціонування столичного вокзалу було відновлено.