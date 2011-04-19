Партія регіонів закликає знайти винних у побитті рибалок

Партія регіонів закликає Генпрокуратуру і МВС "оперативно вжити необхідних заходів” щодо перевірки інформації про побиття озброєними чоловіками чотирьох рибалок у райцентрі Заставна Чернівецької області у присутності голови Заставнівської РДА і райради Михайла БОЙЧУКА.

Про це йдеться у заяві ПР, що оприлюднена на сайті партії.

“Звертаємося до Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ України із закликом оперативно вжити необхідних заходів, забезпечити ґрунтовне вивчення та перевірку викладеної у пресі інформації й у випадку її підтвердження притягти до передбаченої Законом відповідальності всіх винних у протиправних діях – незалежно від партійної приналежності та займаних посад”, – йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня у райцентрі Заставна Чернівецької області кілька озброєних рушницями чоловіків в присутності голови Заставнівської РДА і райради М.БОЙЧУКА жорстоко побили чотирьох місцевих жителів, які вирішили порибалити на одному з платних ставків «Блакитна нива».

За словами потерпілих Василя СЛОБОДЯНА, Івана АБРАМОВИЧА та Миколи МИХАЙЛЮКА, «охоронці ставка» били їх бітами по тілу, приковували кайданами до бетонних стовпів, погрожували вбити і опустити тіла на дно ставка, «щоб погодувати риб», а також стріляли з рушниць у повітря, коли заляканим людям дали три хвилини, щоб утекти. І.АБРАМОВИЧУ рушницею один із охоронців вибив зуби.

У трьох потерпілих, крім сильних гематом від ударів бітами, підозри на чисельні переломи кісток. Четвертого напарника рибалок - Івана БАБІЯ, який до сьогодні лежав у районній лікарні Заставни з проламаним черепом, - сьогодні, за повідомленням прес-служби обласної організації ВО «Батьківщина», виписали з лікарні і «зробили документи, що він вдарився у себе вдома».

У свою чергу голова Заставнівської РДА Михайло БОЙЧУК звернувся до УМВС України в Чернівецькій області та обласної прокуратури з проханням провести розслідування за даним фактом.

У заяві, копію якої голова РДА передав УНІАН, М.БОЙЧУК називає звинувачення у побитті людей «абсолютним приниженням людської гідності, честі керівника та моєї сім’ї».

Водночас він заявив, що на період розслідування резонансної справи припиняє свої повноваження на посаді голови райдержадміністрації, для проведення належного розслідування.