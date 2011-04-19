Донеччина одержить 4 мільйони на Прокоф‘єва

Донецька область у 2011 році за рахунок коштів субвенції державного бюджету одержить близько 4 млн. грн. на проведення ремонтних робіт у Меморіальному комплексі відомого композитора Сергія Прокоф‘єва у селі Красне Красноармійського району.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної ради.

В облраді уточнили, що у 2011 році ці 4 млн. грн. будуть виділені за рахунок коштів субвенції державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій, і будуть направлені на проведення ремонтних робіт у Меморіальному комплексі С.Прокоф‘єва у селі Красне Красноармійського району.

Довідка УНІАН. С.Прокоф‘єв народився 23 квітня 1891 р. у маєтку Сонцовка Катеринославської губернії (нині село Красне Донецької області).

У селі Красне у 1991 році з`явилася унікальна Прокоф‘євська меморіальна зона. Вона включає перший у світі музей композитора, камерний концертний зал, Петропавлівську церкву, де хрестили С.Прокоф‘єва, пам`ятник видатному композитору.

Нинішній 2011 рік, який є ювілейним роком 120-річчя від дня народження композитора, оголошено у Донецькій області роком Прокоф‘єва.