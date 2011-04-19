Колесніков хоче зробити в західному Криму другу Анталію

Керівництво України пропонує створити на західному березі Криму великий розважальний центр, облаштований за аналогією з турецькою Анталією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ.

"Ми хочемо створити проект, якщо проводити аналогію, то найближче до Анталії. Проект на сто готелів, декілька тисяч гектарів з розважальною зоною, міжнародним аеропортом", - сказав віце-прем`єр журналістам у Криму.

За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, будівельні роботи на заході півострова планується розпочати після Євро-2012.

Очікується, що під проект використовуватимуться прибережні землі Міністерства оборони України. "Багато земель від Севастополя до Євпаторії належать Міноборони, і їх легко виставляти на торги", - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Кабінет міністрів України обіцяє преференції компаніям, які забажають взяти участь у реалізації проекту. "Уряд погашатиме кредити аж до 4-5% річних", - сказав віце-прем`єр. Крім того, "десять років всі нові і діючі готелі не платитимуть податки на прибуток".

"Крим минулого року прийняв 6 мільйонів туристів, наше завдання, щоб за 10 років ми вийшли на 20 мільйонів туристів. За часів СРСР Крим приймав 10 мільйонів", - заявив Б.КОЛЕСНІКОВ.