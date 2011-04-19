Туреччина має намір провести в Сімферополі економічний форум

Туреччина планує провести в Сімферополі восени 2011 року економічний форум і виставку «ІнотекЕкспоКрим», у ході якого Крим зможе представити турецьким бізнесменам свій потенціал та інвестиційні проекти.

Про це Надзвичайний і Повноважний Посол Туреччини в Україні Ахмет МЕРІЧ повідомив на зустрічі з головою Ради міністрів Криму Василем ДЖАРТИ, повідомили УНІАН в прес-службі кримського уряду.

За словами А.МЕРІЧА, Туреччина ставиться до України як стратегічного партнера. Таке партнерство передбачає, зокрема, впровадження вільної торгівлі між двома країнами й скасування віз. «Сьогодні Туреччина перебуває в стадії розробки впровадження вільної економічної зони Причорномор`я, що позитивно може позначитися на розвитку всіх країн Чорноморського басейну. В зв`язку з цим турецька сторона розглядає Крим як достатньо перспективний, інвестиційно привабливий регіон», - йдеться в повідомленні Радміну Криму.

На зустрічі зі спікером Верховної Ради Криму Володимиром КОНСТАНТІНОВИМ посол заявив, що «у Туреччини немає ніяких прихованих планів на рахунок Криму», тому його країна розраховує на розуміння, підтримку й толерантне ставлення до її починань. «Вони принесуть взаємовигідну користь і зміцнять наші добросусідські відносини», - сказав дипломат, якого цитує прес-служба кримського парламенту.

На зустрічі з Постійним представником Президента України в Криму Володимиром ЯЦУБОЮ посол відзначив позитивні зміни в питаннях, пов`язаних із вирішенням соціально-економічних проблем кримських татар.

«Наші пріоритети - допомога в питаннях облаштування, освіти. Наш партнер у їх реалізації - меджліс кримськотатарського народу. Ми із задоволенням констатуємо ту злагоджену роботу, яку веде в цьому напрямку сьогодні кримська влада», - сказав А.МЕРІЧ, якого цитує прес-служба постпреда глави держави.