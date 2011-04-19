У Києві евакуювали інститут патологоанатомії
10:30, 19 квітня 2011Суспільство
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У фойє виявлено підозрілий предмет
У Київському інституті патологоанатомії виявили предмет, схожий на вибуховий пристрій
Київ. 19 квітня. УНІАН. Сьогодні вранці у Київському інституті патологоанатомії (вул. Оранжерейна, Шевченківський район) виявили предмет, схожий на вибуховий пристрій.
Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ ВМС України у м. Києві, близько 9.00 по лінії "102" від персоналу закладу надійшло повідомлення, що у фойє виявлено підозрілий предмет.
На місці працюють вибухотехнічні та слідчо-оперативні групи.
Людей із будівлі евакуйовано.
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