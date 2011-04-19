У центрі Києва іномарка врізалась в зупинку (доповнена)

Сьогодні вранці у Печерському районі Києва легковий автомобіль "Рено Колеос" врізався у зупинку громадського транспорту.

Як уточнили УНІАН у столичному ДАІ, травми отримали дві дівчини 1991 р.н. - в одної з них відкрита, у другої - закрита черепно-мозгові травми.

За інформацією ДАІ, ДТП сталося о 9.45 на зупинці громадського транспорту поблизу бізнес-центру "Парус" на вул. Мечникова, 5.

Встановлено, що власниця іномарки, яка перебуває на 8-му місяці вагітності, приїхавши на роботу, відчула себе зле і попросила знайомого паркувальника відігнати її автомобіль на станцію техобслуговування. "Той, коли сів за кермо, напевно, переплутав педалі газу і гальмування, у результаті чого зніс зупиночний павільон, буквально вдавивши у нього дівчат", - відзначили у столичному ДАІ. Подробиці події встовлюються.