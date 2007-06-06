Громадські діячі проведуть з’їзд “Рух народної більшості України”

09.06.07 о 10:00 в Будинку письменників України ( вул. Банкова, 2) відбудеться з’їзд громадських діячів країни “Рух народної більшості України”.

Для участі у з’їзді представникам та членам партій необхідно тимчасове призупинення свого членства в своїй партії шляхом подання до cекретаріату з’їзду копії особистої заяви з поміткою первинної організації про таке призупинення членства.

Акредитація на з’їзд за тел. 558-54-11

Секретаріат I з’їзду