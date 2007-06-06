Громадські діячі проведуть з’їзд “Рух народної більшості України”
10:04, 06 червня 2007Суспільство
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09.06.07 о 10:00 в Будинку письменників України ( вул. Банкова, 2) відбудеться з’їзд громадських діячів країни “Рух народної більшості України”.
Для участі у з’їзді представникам та членам партій необхідно тимчасове призупинення свого членства в своїй партії шляхом подання до cекретаріату з’їзду копії особистої заяви з поміткою первинної організації про таке призупинення членства.
Акредитація на з’їзд за тел. 558-54-11
Секретаріат I з’їзду
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