Експерт знайшов спосіб розірвати газові угоди з Москвою

Ліквідація НАК «Нафтогаз України» як юридичної особи може розв`язати проблему укладання нових вигідних контрактів з російським «Газпромом» на поставку і транзит природного газу.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив незалежний енергетичний експерт Олександр НАРБУТ сьогодні на прес-конференції в Києві.

При цьому він додав, що на базі активів НАК «Нафтогаз України» мають бути створені спеціалізовані компанії, кожна з яких опікувалася б своїм видом діяльності – окремо видобуток, окремо транспортування і окремо комерційна діяльність

«Ліквідація НАКу як юридичної особи - це є ті умови, які оспорити з російської сторони буде дуже складно. Тобто якщо буде ухвалене таке політичне рішення на президентському рівні, на рівні Кабміну, вже як виконавчого органу, то я думаю, що це вже буде дуже складно оспорювати…», – додав експерт.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що вважає за необхідне активізувати переговори щодо нової газової угоди між Україною і Росією.

«Враховуючи масштаб і значущість нашої взаємодії в паливно-енергетичній сфері і наші неодноразові розмови, і переговори про необхідність підготовки нової газової угоди, вважав би необхідним значно прискорити роботу з узгодження такої угоди», - сказав М.АЗАРОВ.

13 квітня прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН повідомив, що Росія і Україна не домовлялися переглянути принципи ціноутворення на газ, а лише погодилися ще раз проаналізувати контракти. «Ми не домовилися про перегляд принципів ціноутворення. Ми виходимо з того, що є контракт, контракт діє, і його треба виконувати», - сказав глава уряду РФ.

Разом з тим, українська влада, за його словами, продовжує порушувати цінове питання і стверджують, що у контракті є «проблемні питання».