В УНІАН розкажуть, де брати нові ідеї для бізнесу

21 квітня в інформаційному агентстві УНІАН у рамках Лабораторії "Зроби себе сам" пройде майстер-клас зі стратегій креативності для топ-менеджерів і керівників українських компаній: "Де і як шукати інноваційні ідеї для розвитку бізнесу в сучасних умовах?".

Про це повідомив ведучий майстер-класу, креативний директор SMM Group Роман СТОРЧАК.

За його словами, захід проводиться для власників компаній, топ-менеджерів, керівників відділів маркетингу і розвитку, а також PR і реклами.

Під час двогодинного майстер-класу учасники обговорять, де і як шукати інноваційні ідеї для бізнесу, як згенерувати, оцінити і запровадити інновацію, як зробити персонал і структуру компанії інноваційно орієнтованими. Також учасники зможуть попрактикувати у створенні нового продукту або стратегії і обговорити життєздатність створеної ідеї.

Семінар відбудеться 21 квітня, у четвер, з 19.00 до 21.00 за адресою: Київ, вул. Хрещатик, 4.

Детальніше про запис на семінар можна дізнатися тут: http://press.unian.net/ukr/seminars-109553.html

Довідка УНІАН. Роман СТОРЧАК (PhD) – креативний директор SMM Group, фахівець і консультант з питань управління інноваціями, креативності і особистої ефективності, бізнес-тренер.