Українські журналісти побувають з великоднім прес-туром в Єрусалимі

Вперше в рамках проекту IHRPEX «Світ Віри» 20-23 квітня українські журналісти побувають в Єрусалимі з великоднім прес-туром, організованим Інститутом прав людини і Українською православною церквою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі засновника IHRPEX, народного депутата України Олександра ФЕЛЬДМАНА.

У повідомленні зазначається, що завдяки пресс-туру українці зможуть побачити священні місця, пов`язані з останньою ніччю земного життя Спасителя, побувати в Гетсиманському саду, піднятися на Голгофу, відвідати Храм Гроба Господнього, споруджений на місці, де Йосип Арімафейський поховав розп’ятого Христа.

Також під час прес-туру українські журналісти зустрінуться з Блаженнішим Патріархом Єрусалимським ТЕОФІЛОМ III, познайомляться з традиціями підготовки Єрусалиму до Великодніх днів, а також візьмуть участь у хресній ході напередодні Великодня і церемонії сходження Благодатного вогню.

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, метою цього прес-туру є ознайомлення журналістів і широкої громадськості з традиціями, головними релігійними святами і особливостями вірувань представників найбільших релігійних громад світу.

«Наша мета – зробити так, щоб люди через ЗМІ змогли дізнатися про світові релігії й про те, як живуть віруючі в різних куточках світу. Бог єдиний, але він настільки багатогранний, що відкривається різним людям, у різні моменти історії, в різних традиціях і культах по-різному. Саме цю думку ми й хочемо донести до кожного», – сказав О.ФЕЛЬДМАН.

Він також подякував Українській православній церкві і Єрусалимській Патріархії за підтримку і благословення великоднього прес-туру українських журналістів.