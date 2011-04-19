Росія пропонує готувати українських військових безплатно

Російська сторона пропонує «на безоплатній основі» проводити підготовку українських курсантів у своїх військових навчальних закладах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні за результатами зустрічі зі своїм українським колегою заявив міністр оборони Російської Федерації Анатолій СЕРДЮКОВ.

За його словами, переговори з питання обміну курсантами військових вузів між Україною і Росією проводяться не вперше.

«Українській стороні залишилося визначитися з кількістю курсантів, які проходитимуть навчання у вузах РФ», - сказав А.СЕРДЮКОВ.

У свою чергу, міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ підтвердив зацікавленість Міноборони України у взаємному обміні з РФ курсантами військових вузів.

«Ми готові і навчатимемо наших фахівців в академії Генштабу РФ і вищих навчальних закладах різних родів військ», - відзначив М.ЄЖЕЛЬ.