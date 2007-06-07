На узбережжі в районі Бердянська - майже 47 тонн загиблої риби
08:50, 07 червня 2007Суспільство
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Ймовірна причина - висока температура води
До МНС надійшла інформація про те, що у Бердянському районі Запорізької області на узбережжі Азовського моря між селами Куліковське та Новопетрівка виявлено загибель близько 47 т риби (бичок).
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, орієнтовна причина загибелі риби - аномально висока температура води, що призводить до зменшення концентрації кисню в ній.
До робіт по збору та утилізації загиблої риби залучено підрозділи МНС, бригади комунальних служб району, фахівці СЕС та екологів.
Ситуація перебуває під контролем Головного управління МНС у Запорізькій області.
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