На узбережжі в районі Бердянська - майже 47 тонн загиблої риби

До МНС надійшла інформація про те, що у Бердянському районі Запорізької області на узбережжі Азовського моря між селами Куліковське та Новопетрівка виявлено загибель близько 47 т риби (бичок).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, орієнтовна причина загибелі риби - аномально висока температура води, що призводить до зменшення концентрації кисню в ній.

До робіт по збору та утилізації загиблої риби залучено підрозділи МНС, бригади комунальних служб району, фахівці СЕС та екологів.

Ситуація перебуває під контролем Головного управління МНС у Запорізькій області.