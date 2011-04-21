Директора детективного агентства торгував даними з підслушки

Співробітниками Управління СБУ в Одеській області викрито в протиправній діяльності та затримано директора одеського детективного агентства, який торгував інформацією, видобутою внаслідок несанкціонованих телефонного прослуховування громадян і відеоспостереження за ними.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ, уточнивши, що «при обшуку офісу агентства оперативники виявили DVD-диски з відповідними відеоматеріалами і документами, а також роздруковані відомості на майже сотню користувачів мобільного зв`язку з вказівкою номера, тривалість розмови і місцезнаходження абонента».

Встановлено, що «зловмисники втручалися в особисте життя одеситів, які навіть не здогадувалися, що стали жертвами незаконної детективної діяльності».

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області порушено кримінальну справу стосовно директора агентства, згідно з ознаками злочину, передбаченого ч.1 і ч.2 ст.361-2 (несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп`ютерах, автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або носіях такої інформації) Кримінального кодексу України.

«Зловмисникові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років», - повідомили у прес-групі УСБУ.